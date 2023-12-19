В России закроют сообщество поддержки русскоязычной «Википедии»
В России закроется «Викимедиа.ру», которая поддерживает русскоязычную версию «Википедии», пишет ТАСС.
Ликвидировать некоммерческое партнерство решили в связи с тем, что ее исполнительного директора Станислава Козловского могут признать иноагентом. Соответствующая информация поступила в ректорат МГУ, где ранее также работал Козловский, сообщает агентство.
«Викимедиа.ру» занималась поддержкой вики-проектов в России. Также готовила учебники и онлайн-курсы по редактированию «Википедии». «Википедия» сможет продолжить свое существование после ликвидации партнерства, заверил его исполнительного директора.
Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин выступал с предложением убрать интернет-энциклопедию «Википедия» из результатов поиска. По его словам, ресурс превратился в оружие информационной войны против России, передает «Радиоточка НСН».
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