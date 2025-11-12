В России захотели создать винодельческий конкурс стран БРИКС
Ассоциация виноградарей и виноделов России планирует создать винодельческий конкурс стран БРИКС. Об этом рассказал заместитель исполнительного директора объединения Павел Майоров на Российском винодельческом форуме, передает РИА Новости.
Мероприятие получит название BRICS Wine Competition, в нем будут участвовать напитки государств БРИКС и «сочувствующих» стран.
«Уже в ближайшее время будем обсуждать какую-то конкретику условия, скорее всего он пройдет в конце января 2026 года... Он будет путешествующим, потому что в первый раз он пройдет в Москве», - подчеркнул Майоров.
Далее мероприятие будут проводить в странах БРИКС в привязке к саммиту объединения.
Ранее в Москве состоялся третий международный форум БРИКС BRICS+ Fashion Summit.
