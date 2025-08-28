Наталья Сергунина: В Москве начался международный модный форум БРИКС
Третий международный форум BRICS+ Fashion Summit, который проводится в рамках Московской недели моды, открылся в столице. Об этом заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Она отметила, что в мероприятии принимают участие дизайнеры, предприниматели и специалисты из 65 стран, в том числе России, Китая, Бразилии, Индии, Малайзии и ОАЭ.
«Эксперты со всего мира обсуждают на нем совместные проекты, привлечение инвестиций, применение современных технологий и ключевые векторы развития индустрии», — указала Сергунина.
По её словам, посетителей форума ждут показы коллекций зарубежных дизайнеров, лекции отечественных и зарубежных экспертов, выставка «Родные мотивы» с национальными костюмами регионов России.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что третий международный форум BRICS+ Fashion Summit пройдёт в столичном парке «Зарядье» с 28 по 30 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru