В России зафиксированы максимальные 986 смертей от COVID-19 за сутки

В десяти школах Москвы открылись пункты для бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 Соискатели статуса «Московский врач» смогут продемонстрировать свои знания в кадровом центре столичного Депздрава В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте В вестибюлях 10 новых станций БКЛ появятся лестницы с подогревом Циклон «Балканец» обрушит на столичный регион около 20% месячной нормы осадков