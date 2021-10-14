В России зафиксированы максимальные 986 смертей от COVID-19 за сутки

В России за последние сутки выявили максимальные с начала года 31 299 случаев заражения коронавирусом, а также наибольшее — 986 — число смертей с начала пандемии. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В России подтвердили еще 984 смерти от COVID-19 за сутки

Накануне в стране подтвердили 28 717 новых случаев COVID-19, напоминает «Свободная пресса».

По данным оперштаба, за 24 часа от коронавируса вылечились 21 670 пациентов.

За весь период пандемии в РФ зарегистрировали 7 892 980 случаев COVID-19, 6 937 756 россиян выздоровели, 220 315 человек скончались.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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