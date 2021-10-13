В России подтвердили еще 984 смерти от COVID-19 за сутки

В России вновь зарегистрированы максимальные показатели смертности от коронавируса за сутки: медики подтвердили 984 летальных исхода. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Новый максимум: в России зарегистрировали 973 смерти от коронавируса за сутки

Днем ранее сообщалось о 973 пациентах, скончавшихся от COVID-19, напоминает Ura.ru.

За минувшие сутки в стране подтвердили 28 717 случаев заражения коронавирусом. При этом 21 801 россиянина выписали после перенесенного COVID-19.

С начала пандемии в РФ выявили 7 861 681 случай коронавируса, 6 916 086 пациентов выздоровели, 219 329 человек скончались, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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