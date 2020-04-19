В России зафиксированы еще 6060 новых случаев заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки зарегистрировано 6060 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. Они отмечены в 78 регионах. Всего в Российской Федерации 42 853 заболевших, информирует федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
«За последние сутки в России подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 6060 в 78 регионах», — приводит цитату сообщения RT.
Отмечается, что порядка 43 процентов инфицированных выявлены быстро. Они не имели клинических проявлений инфекции.
Ранее руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в эфире НСН прокомментировал сообщения об опасности бессимптомного протекания заболевания.
«Это не бессимптомные больные, это здоровые носители. Их нельзя считать больными. Есть такая группа, это те, кто сами не болеют, но переносят вирус и заражают окружающих. Их очень много, в России таких 50%. В основном, молодые люди, дети. Они распространяют вирус и, по сути, делают то, что должна делать вакцина: идет коллективная иммунизация. Когда она достигнет 70%, закончится рост заболевания. Этот процесс хорошо известный среди вирусных инфекций», - сказал медик.
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