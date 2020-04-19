Путин: Ситуация с коронавирусом в России под полным контролем

Президент России Владимир Путин заверил, что на фоне коронавируса все уровни власти в работают ритмично, организованно и ответственно. Такое заявление он сделал, поздравляя россиян с Пасхой.

«Ситуация находится под полным контролем. Все наше общество объединяется перед общей угрозой», — передает слова президента пресс-служба главы государства.

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Владимир Путин подчеркнул, что у России есть необходимые резервы и ресурсы, чтобы пройти через посланные испытания достойно.

«Мы их используем — рачительно, точечно, исходя из складывающейся ситуации и прежде всего для помощи людям, тем семьям, которые оказались сейчас в сложном положении», — сказал президент страны.

Владимир Путин также отметил, что российские власти анализируют опыт других стран в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19.

Напомним, по оценкам вирусологов, пик заболеваемости коронавирусом в России может быть достигнут к концу апреля или к началу мая, после чего цифры некоторое время будут на «плато», а потом пойдут на спад.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир ПутинКоронавирус
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