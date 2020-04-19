Путин: Ситуация с коронавирусом в России под полным контролем

Владимир Путин подчеркнул, что у России есть необходимые резервы и ресурсы, чтобы пройти через посланные испытания достойно.

«Мы их используем — рачительно, точечно, исходя из складывающейся ситуации и прежде всего для помощи людям, тем семьям, которые оказались сейчас в сложном положении», — сказал президент страны.

Владимир Путин также отметил, что российские власти анализируют опыт других стран в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19.

Напомним, по оценкам вирусологов, пик заболеваемости коронавирусом в России может быть достигнут к концу апреля или к началу мая, после чего цифры некоторое время будут на «плато», а потом пойдут на спад.

