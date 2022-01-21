В России зафиксировано рекордное число новых заражений COVID-19 за всю пандемию
За последние сутки в России зафиксировали 49 513 новых случаев коронавируса. Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией, это максимум с начала пандемии.
За последние 24 часа выздоровели 24 719 человек, 692 пациента умерли.
Всего с начала пандемии в России выявили 10 987 774 случая COVID-19. Выздоровели 9 975 052 человек, 324 752 умерли.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что из-за нового штамма «омикрон» в России растёт число повторных случаев инфицирования коронавирусом среди переболевших, сообщает RT.
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Заразились
11,0 млн+49 513 / сут.
Умерли
325 тыс.+692 / сут.
Выздоровели
10,0 млн+24 719 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru