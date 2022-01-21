В России зафиксировано рекордное число новых заражений COVID-19 за всю пандемию

За последние сутки в России зафиксировали 49 513 новых случаев коронавируса. Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией, это максимум с начала пандемии.

ВОЗ: Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 330 млн

За последние 24 часа выздоровели 24 719 человек, 692 пациента умерли.

Всего с начала пандемии в России выявили 10 987 774 случая COVID-19. Выздоровели 9 975 052 человек, 324 752 умерли.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что из-за нового штамма «омикрон» в России растёт число повторных случаев инфицирования коронавирусом среди переболевших, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
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