В России зафиксировано рекордное число новых заражений COVID-19 за всю пандемию

В Москве из продажи изъяли потенциально опасные для здоровья детей игрушки Высокотехнологичная медпомощь доступна бесплатно более чем в 40 стационарах Москвы Инвесторы передадут городу 17 детских садов и школ по договорам участия За год к столичным электросетям подсоединили более 350 значимых объектов Снег и легкий мороз ожидается сегодня в Москве