В России зафиксировано повышение спроса на книги в период самоизоляции
В период самоизоляции, введенной на фоне пандемии коронавируса, в России выросли продажи книг, сообщает RT со ссылкой на российские онлайн-площадки.
Спрос на электронные книги вырос в интернет-магазинах на 50 процентов, бумажных – на 40 процентов после закрытия точек продаж в офлайн.
Наиболее популярными темами для чтения были вирусология, саморазвитие, мировая экономика и психология, уточняет Газета. ru.
Ранее главный редактор издательства «Вече», член правления Ассоциации книгоиздателей России Сергей Дмитриев в эфире НСН заявил о тяжелом положении в отечественном книгоиздании.
«Все каналы продаж в стране два месяца фактически не работают. В стране закрыты 90% книжных магазинов. Работает только интернет-торговля и книга – почтой. Но эти две категории всегда занимали в России не более 15% продаж. В среднем в стране продавалось книг на 90 млрд рублей. Поэтому каждый месяц – это 8-9 млрд, которые недополучает книжная отрасль. К сожалению, она не попала в список пострадавших отраслей. Государство нам ничем не помогает», - посетовал он.
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