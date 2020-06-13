В России зафиксировано повышение спроса на книги в период самоизоляции

В период самоизоляции, введенной на фоне пандемии коронавируса, в России выросли продажи книг, сообщает RT со ссылкой на российские онлайн-площадки.

Спрос на электронные книги вырос в интернет-магазинах на 50 процентов, бумажных – на 40 процентов после закрытия точек продаж в офлайн.

Сергей Лукьяненко составил список книг для прочтения на самоизоляции

Наиболее популярными темами для чтения были вирусология, саморазвитие, мировая экономика и психология, уточняет Газета. ru.

Ранее главный редактор издательства «Вече», член правления Ассоциации книгоиздателей России Сергей Дмитриев в эфире НСН заявил о тяжелом положении в отечественном книгоиздании.

«Все каналы продаж в стране два месяца фактически не работают. В стране закрыты 90% книжных магазинов. Работает только интернет-торговля и книга – почтой. Но эти две категории всегда занимали в России не более 15% продаж. В среднем в стране продавалось книг на 90 млрд рублей. Поэтому каждый месяц – это 8-9 млрд, которые недополучает книжная отрасль. К сожалению, она не попала в список пострадавших отраслей. Государство нам ничем не помогает», - посетовал он.

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