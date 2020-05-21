Книгоиздание в России рухнет наполовину

Главный редактор издательства «Вече», член правления Ассоциации книгоиздателей России в эфире НСН подтвердил тяжелое положение в отечественном книгоиздании.



Около 2,3 млрд рублей потеряли российские издатели за два месяца ограничений из-за пандемии коронавируса. Как сообщает РИА «Новости», по данным Российского книжного союза (РКС), убыток книжных магазинов составил 3,6 млрд рублей. Потери издателей книг могут составить 25% от выручки, то есть примерно 15 млрд рублей.

Главный редактор издательства «Вече», член правления Ассоциации книгоиздателей России Сергей Дмитриев в эфире НСН подтвердил тяжелое положение в отечественном книгоиздании.

«Все каналы продаж в стране два месяца фактически не работают. В стране закрыты 90% книжных магазинов. Работает только интернет-торговля и книга – почтой. Но эти две категории всегда занимали в России не более 15% продаж. В среднем в стране продавалось книг на 90 млрд рублей. Поэтому каждый месяц – это 8-9 млрд, которые недополучает книжная отрасль. К сожалению, она не попала в список пострадавших отраслей. Государство нам ничем не помогает», - посетовал он.

Сергей Лукьяненко составил список книг для прочтения на самоизоляции

По словам издателя, рынку придется долго восстанавливаться, даже если магазины в июне откроют.

«У людей упал заработок, они еще боятся эпидемии. До осени продажи не восстановятся. Падение выпуска новых книг в этом году может достичь 40-50%. Изоляция показала, что люди дома не обязательно читают. У них слишком много других соблазнов – сериалы, видеоигры, интернет», - указал собеседник НСН.

Добавим, РКС считает, что 60-70% предприятий, связанных с книжной отраслью, вынуждены будут приостановить свою деятельность и объявить о банкротстве при отсутствии мер государственной поддержи.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Экономический КризисКниги
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