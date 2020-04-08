Сергей Лукьяненко составил список книг для прочтения на самоизоляции

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко специально для НСН подготовил топ книг, которые стоит, по его мнению, прочитать в период режима самоизоляции. 

1

«Декамерон»

Автор – Джованни Боккаччо.

Сергей Лукьяненко : «Это классическое произведение. Действия в этой книги происходят во время чумы. И вот укрывшись от чумы на даче, в самоизоляции, группа молодых итальянцев рассказывает друг другу интересные истории. Некоторые истории смешные, некоторые фривольные, некоторые может даже грустные. Но в целом это очень интересная книга, которую, на мой взгляд, надо знать каждому образованному человеку», – отмечает в эфире НСН Сергей Лукьяненко.

2

«Плоский мир»

Серия книг писателя Терри Пратчетта.

Сергей Лукьяненко : «Это замечательный автор, который писал очень своеобразную фантастику. Его, к сожалению, уже нет с нами. Но остались его книги, книги смешные, мудрые, добрые. Они замечательно поднимают настроение, великолепно помогают коротать время», – советует писатель слушателям НСН.

3

«Дюна»

Серия книг Фрэнка Герберта.

Сергей Лукьяненко : «Начните хотя бы с первого романа. Хотя бы потому что скоро будет грандиозная, на мой взгляд, очень интересная экранизация этого романа. И хорошо бы ее посмотреть уже подготовленным», – рассказывает он для НСН.

4

«Волшебная зима»

Автор – Туве Янссон.

Сергей Лукьяненко : «Это сказочная история, которую смело можно дать почитать и детям, и взрослым. В книги главный герой – Мумий Тролль – находится тоже в своеобразной изоляции. Он проснулся зимой, когда все его соплеменники и родственники спят, и он обнаружил себя в удивительном зимнем мире. Холодном, опасном, непривычном. Но в то же время, этот мир живет, и в нем можно существовать, можно даже его полюбить. Я думаю, что нам всем надо читать книги, которые позволяют привыкать к жизни в новых условиях», – завершает свою подборку в эксклюзивном интервью НСН Сергей Лукьяненко. 

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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