Сергей Лукьяненко составил список книг для прочтения на самоизоляции

Сергей Лукьяненко : «Это сказочная история, которую смело можно дать почитать и детям, и взрослым. В книги главный герой – Мумий Тролль – находится тоже в своеобразной изоляции. Он проснулся зимой, когда все его соплеменники и родственники спят, и он обнаружил себя в удивительном зимнем мире. Холодном, опасном, непривычном. Но в то же время, этот мир живет, и в нем можно существовать, можно даже его полюбить. Я думаю, что нам всем надо читать книги, которые позволяют привыкать к жизни в новых условиях», – завершает свою подборку в эксклюзивном интервью НСН Сергей Лукьяненко.

