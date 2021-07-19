Юрист рассказал о схемах обмана при покупке машины
При покупке автомобиля нужно помнить про новые и уже существующие схемы обмана.
Как сообщил «Прайм» адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов, о «подставе» могут говорить очень выгодные условия сделки.
Эксперт советует проявлять осторожность при покупке машины с использованием механизма «трейд-ин», когда автосалону передается старый автомобиль взамен на новый со скидкой.
Нередки случаи, когда продавцы оформляют договор «трейд-ин», а после говорят, что машины за оговоренную стоимость уже нет, а есть дороже.
Данилов рекомендует заключать договор «трейд-ин» только после заключения основного договора на покупку новой машины.
Среди других недобросовестных схем — заключение дополнительных соглашений на ненужные услуги в обмен на дополнительные скидки.
Тем временем, число поддельных сайтов, предлагающих получить диагностическую карту техосмотра, в мае выросло в пять раз.
В сети с начала мая обнаружили более 500 доменных имен со словом «техосмотр», и 90% ресурсов оказались мошенническими.
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