Автостат назвал лидеров среди автомобилей с пробегом
Продажи легковых автомобилей с пробегом в России за 2020 год увеличились на 1,7% по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в отчете аналитического агентства «Автостат».
Объем рынка составил почти 5,5 млн рублей.
По итогам декабря объем вторичного рынка легковых автомобилей вырос на 16,6% до 536,8 тыс. единиц.
Лидером на авторынке перепродаж в минувшем году стали автомобили Lada, несмотря на падение на 4,7% - до 1,3 млн машин. В тройку лидеров также вошли автомобили Toyota (рост составил 3,7% - до 619,7 тыс. штук) и Nissan (рост на 3,8%, до 315,5 тыс. авто).
При этом самой продаваемой моделью прошедшего года на рынке авто с пробегом стал Ford Focus - 130,7 тыс. штук. (-1,8%).
Между тем, вслед за другими производителями «АвтоВаз» с 15 января поднял цены на свои автомобили. В среднем они подорожали на 10-39 тысяч рублей, сообщает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,6 млн+21 734 / сут.
Умерли
66 623+586 / сут.
Выздоровели
3,0 млн+23 262 / сут.
- Ассанжа и Сноудена нет в числе помилованных Трампом
- Бутина прокомментировала решение Трампа отказать в помиловании россиянам
- Авиарейсы из России в Индию могут возобновиться 30 января
- Трамп даровал помилование связанному с делом Бутиной Полу Эриксону
- Автостат назвал лидеров среди автомобилей с пробегом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru