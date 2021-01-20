Автостат назвал лидеров среди автомобилей с пробегом

По итогам декабря объем вторичного рынка легковых автомобилей вырос на 16,6% до 536,8 тыс. единиц.

Лидером на авторынке перепродаж в минувшем году стали автомобили Lada, несмотря на падение на 4,7% - до 1,3 млн машин. В тройку лидеров также вошли автомобили Toyota (рост составил 3,7% - до 619,7 тыс. штук) и Nissan (рост на 3,8%, до 315,5 тыс. авто).

При этом самой продаваемой моделью прошедшего года на рынке авто с пробегом стал Ford Focus - 130,7 тыс. штук. (-1,8%).

Между тем, вслед за другими производителями «АвтоВаз» с 15 января поднял цены на свои автомобили. В среднем они подорожали на 10-39 тысяч рублей, сообщает телеканал «360».



