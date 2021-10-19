В России зафиксирован новый максимум смертей от COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в России скончались 1 015 пациентов с коронавирусом. Об этом завили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19, отметив, что это – максимум с начала пандемии. Всего с её начала умерли 225 325 человек, отмечает оперштаб.

Кроме того, в стране за сутки выявили 33 740 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Накануне стало известно о 34 325 инфицированных. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 8 060 752 случая COVID-19, отмечает RT.

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А ранее стало известно, что очередной всплеск заболеваемости COVID-19 в России может пойти на спад к январю, как это было во вторую волну, которая пришлась на осень-зиму 2020-го. Такой прогноз дали начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов, сообщает Ura.ru.

При этом, Волчков подчеркнул, что разница между прошлогодней и нынешней вспышкой в том, что сейчас в России есть несколько вакцин от коронавируса.

«Вакцина уже как год зарегистрирована и я, честно говоря, в недоумении, почему до сих пор мы не достигли более 70% вакцинации. Разумного и рационального объяснения этому факту нет», — заключил вирусолог.

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ФОТО: РИА Новости
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