В России зафиксировали рост жалоб на работу WhatsApp
В России зафиксирован рост жалоб на работу мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
По данным сервиса «Сбой. рф», за сутки поступило 1,7 тысячи жалоб. Как пишет RT, большая часть жалоб направлена из Москвы, Санкт-петербурга и Подмосковья.
Платформа Downdetector, в свою очередь, отметила, что пользователи жалуются на некорректную работу оповещений, невозможность отправить сообщения, сбой мобильного и десктопного приложений.
Российские СМИ со ссылкой на источники на телеком-рынке пишут, что в настоящее время скорость работы WhatsApp замедлилась уже на 70-80%, при этом операторы связи к этому отношения не имеют.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что одной из причин ускоренного принятия крайних мер в отношении мессенджера WhatsApp стал факт утечки дипломатических переговоров.
