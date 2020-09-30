В Москве начался второй этап вакцинации от коронавируса

Участники пострегистрационного клинического исследования российской вакцины против COVID-19 начали получать второй компонент препарата «Спутник V», вторую прививку уже сделали шесть человек, сообщила журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, второй этап вакцинации уже начался в тех медицинских организaциях, где были привиты первые участники исследования. Таких учреждений четыре: поликлиники №2, 62 и 220, а также поликлиническое отделение ГКБ имени М.П. Кончaловского. В ближайшие дни второй этaп стартует во всех учреждениях, зaдействованных в проведении исследовaния.