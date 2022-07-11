В России зафиксировали 430 случаев клещевого энцефалита

По данным ведомства, чаще всего подобные случаи фиксировались в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Томской, Кировской и Челябинской областях, а также в Пермском крае и Удмуртии.

В пресс-службе отметили, что с начала года в России было подтверждено 430 случаев клещевого вирусного энцефалита, при этом прививку сделали более 2,73 млн человек, планируется привить более трёх млн человек.

«В отношении ряда случаев диагноз ожидает подтверждения. Количество выявленных случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом не превышает максимальных значений за аналогичный пятилетний период», - добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее вирусолог, профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что после укуса клеща нужно срочно обратиться за медицинской помощью и отнести насекомое на исследование, сообщает Ura.ru.