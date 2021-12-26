В России зафиксировали 23 721 новый факт COVID-19 за сутки

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 23 721 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 752 (7,4%) без клинических проявлений», - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки от последствий коронавируса умерли 968 россиян. Всего от эпидемии новой коронавирусной инфекции скончались 304 218 человек.

Число вылечившихся от COVID-19 пациентов в России увеличилось за сутки на 37 285 человек и составило 9 259 771.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов упрекнул антипрививочников в невежестве. О своем отношении к антиваксерам, в числе которых много педйных персон, он заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«В 90-е годы мы получили «прививку против доверия правительству». Не одно поколение выросло в этой парадигме, и современный интернет, к сожалению, продолжает раздувать угольки вот этого отношения к собственному правительству. В интернете просто тошнотворно много людей необразованных, с гнусными измышлениями. Иногда вполне известные личности, не хочу сказать, что высокие интеллектуалы, но многие медийные персоны, особенно артисты наши, себе позволяют такие заявления – ощущение, что они в школе не учились, а как-то сразу стали медийными персонами», - возмущен Щелканов.

