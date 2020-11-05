Названа причина наезда автомобиля на остановку в центре Москвы

Причиной наезда автомобиля на автобусную остановку центре столицы могла стать невнимательность находившегося за рулем водителя. Об этом, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщает ТАСС.

Отмечается, что девушка, управлявшая кроссовером, стояла в пробке на Садовой-Триумфальной улице, однако внезапно изменила направление движения и выехала на тротуар. После этого её машина въехала в остановку, пишет Свободная пресса.

По предварительной информации, в результате аварии пострадали три человека.

В столичном дептрансе предупредили, что движение на месте аварии ограничено по одной полосе. Автомобилистам советуют объезжать участок, подчеркивают Известия.