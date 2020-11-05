Названа причина наезда автомобиля на остановку в центре Москвы
Причиной наезда автомобиля на автобусную остановку центре столицы могла стать невнимательность находившегося за рулем водителя. Об этом, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщает ТАСС.
Отмечается, что девушка, управлявшая кроссовером, стояла в пробке на Садовой-Триумфальной улице, однако внезапно изменила направление движения и выехала на тротуар. После этого её машина въехала в остановку, пишет Свободная пресса.
По предварительной информации, в результате аварии пострадали три человека.
В столичном дептрансе предупредили, что движение на месте аварии ограничено по одной полосе. Автомобилистам советуют объезжать участок, подчеркивают Известия.
А накануне стало известно, что один человек погиб, восемь пострадали в результате ДТП в республике Тыва. По данным МЧС, утром в Улуг-Хемском районе республики автомобиль «Лада» столкнулся с минивэном Nissan.
В машинах находились 9 человек. В результате аварии один погиб, восемь получили травмы, четверо из пострадавших — дети. Раненые доставлены в региональные больницы.
МЧС уточняет, что к ликвидации последствий автокатастрофы привлекли 10 спасателей и пять единиц техники.
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