МВД намерено ввести запрет автомобилистам на летнюю резину зимой


Новый штраф за езду зимой на летней резине может появиться после принятия постановления правительства РФ о запрете на использование автомобилистами летней резины в зимний период. Проект документа размещен на портале нормативных правовых актов, сообщает «Подъём».

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Отсутствие зимних шин с декабря по февраль будет внесено в перечень неисправностей, из-за которых запрещена эксплуатация автомобиля. У региональных властей будет право изменять период, в течение которого необходимо использовать зимнюю резину.

Штраф за нарушение постановления, если оно будет принято, составит 500 рублей.

Ранее председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с НСН выразил уверенность, что новые штрафы нужны не для безопасности вождения.

«Все эти истории мало что дадут в плане безопасности дорожного движения. Особенно, что касается резины. Уважающие себя водители и так все меняют вовремя. А штрафовать за использование зимней резины в летний период – явный перебор», - подчеркнул Похмелкин.

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ФОТО: www.mhealth.ru
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