В России задумались над созданием единого счетчика интернет-аудитории

18 ноября 201911:55

Роскомнадзор совместно с Медиакоммуникационным союзом разработали законопроект, в соответствии с которым в России необходимо создать единый счетчик пользователей интернет-сайтов. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на черновик правок к соответствующим законам.

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Поясняется, что разработкой методики измерений займется Роскомнадзор. Он же будет выбирать программное обеспечение, а также организации, которые займутся сбором информации. Интернет-ресурсы будут обязаны установить утвержденный софт. В противном случае сайтам запретят размещать на своих ресурсах рекламу.

Ранее НСН писала, что Роскомнадзор направил группе компаний Facebook запрос в связи с сообщениями об утечке данных пользователей принадлежащей ей соцсети Instagram.

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ФОТО: pixabay.com
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