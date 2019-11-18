В России задумались над созданием единого счетчика интернет-аудитории

Поясняется, что разработкой методики измерений займется Роскомнадзор. Он же будет выбирать программное обеспечение, а также организации, которые займутся сбором информации. Интернет-ресурсы будут обязаны установить утвержденный софт. В противном случае сайтам запретят размещать на своих ресурсах рекламу.

Ранее НСН писала, что Роскомнадзор направил группе компаний Facebook запрос в связи с сообщениями об утечке данных пользователей принадлежащей ей соцсети Instagram.

