Роскомнадзор заинтересовался утечками данных пользователей Instagram

Роскомнадзор направил группе компаний Facebook запрос в связи с сообщениями об утечке данных пользователей принадлежащей ей соцсети Instagram. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава ведомства Александр Жаров. При этом он подчеркнул, что ни одной жалобы со стороны российских пользователей Instagram в ведомство не поступало. Однако, по словам Жарова, Роскомнадзор, как регулирующий орган, направил соответствующий запрос в группу компаний Facebook.

Напомним, в конце октября компании DeviceLock заявила о крупной международной утечке персональных данных пользователей Instagram. По имеющейся информации, мошенники выставили на продажу базу данных, собранную 20 миллионов аккаунтов. При этом 20 тысяч записей, включая телефоны, электронную почту и логины, оказались в открытом доступе.