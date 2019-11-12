Instagram начал удалять маски с эффектом пластической хирургии

Напомним, что о решении зачистить социальную сеть от неестественных масок создатели Instagram рассказали в конце октября. Решение объясняется тем, что такие фильтры могут отрицательно влиять на самооценку других пользователей.

Ранее НСН писала, что социальная сеть Instagram решила скрыть количество лайков под постами пользователей. Платформа, принадлежащая компании Facebook, начнет тестировать новшество уже на следующей неделе в Соединенных Штатах Америки.

