Instagram начал удалять маски с эффектом пластической хирургии
Социальная сеть Instagram начала очищать функцию Stories от масок с эффектом пластической хирургии. Как поясняет «Подмосковье Сегодня», эта функция позволяет идеализировать лицо, опираясь на современные стандарты красоты.
Напомним, что о решении зачистить социальную сеть от неестественных масок создатели Instagram рассказали в конце октября. Решение объясняется тем, что такие фильтры могут отрицательно влиять на самооценку других пользователей.
Ранее НСН писала, что социальная сеть Instagram решила скрыть количество лайков под постами пользователей. Платформа, принадлежащая компании Facebook, начнет тестировать новшество уже на следующей неделе в Соединенных Штатах Америки.
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