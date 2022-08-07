В России заблокирована платформа Patreon

«Доступ к сервисам был ограничен в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях», – говорится в публикации.

По данным издания DTF, которое ссылается на информацию сервиса Global Check, доступность сайту Patreon от провайдеров Yota, «Ростелеком», МТС и «Билайн» в России составляет 0%. Об этом пишет Газета.ru.

На краудфандинговой платформе Patreon, созданной в 2013 году, создатели арт-контента получали финансовую поддержку от единомышленников и поклонников.

На сервисе Grammarly, открытом в 2010 году, пользователи могли проверить грамматику, пунктуацию и стилистику текстов на английском языке с помочью алгоритмов искусственного интеллекта.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания The Insider (признано в РФ иноагентом). Соответствующая информация содержится в реестре ведомства.

