В России заблокирована платформа Patreon
Доступ к сервисам Patreon и Grammarly в России ограничил Роскомнадзор. Пополнен соответствующий список заблокированных ресурсов в интернете, сообщает ТАСС.
«Доступ к сервисам был ограничен в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях», – говорится в публикации.
По данным издания DTF, которое ссылается на информацию сервиса Global Check, доступность сайту Patreon от провайдеров Yota, «Ростелеком», МТС и «Билайн» в России составляет 0%. Об этом пишет Газета.ru.
На краудфандинговой платформе Patreon, созданной в 2013 году, создатели арт-контента получали финансовую поддержку от единомышленников и поклонников.
На сервисе Grammarly, открытом в 2010 году, пользователи могли проверить грамматику, пунктуацию и стилистику текстов на английском языке с помочью алгоритмов искусственного интеллекта.
Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания The Insider (признано в РФ иноагентом). Соответствующая информация содержится в реестре ведомства.
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