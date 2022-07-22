Сайт сервиса по заказу автомобилей Wheely внёсли в реестр запрещённых

В сообщении говорится, что основанием стало решение Мещанского районного суда Москвы, который признал запрещённой размещённую на сайте информацию.

Речь идёт об информации «о ведении коммерческой деятельности юрлицом без аккредитованных филиалов или представительств на территории России, а также без предоставления сведений в государственную информационную систему «Единая региональная навигационно-информационная система города Москвы» (ГИС ЕРНИС)».

Роскомнадзор направил владельцу сайта требование о необходимости удаления запрещённой информации в течение 24 часов, в противном случае доступ к будет ограничен.

Ранее власти Донецкой народной республики решили заблокировать поисковик Google, обвинив ресурс в пропаганде терроризма и насилия в отношении всех русских и в навязывании дезинформации.