Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания The Insider*
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания The Insider (признано в РФ иноагентом). Соответствующая информация содержится в реестре ведомства.
Ограничение введено по требованию Генпрокуратуры РФ в соответствии со статьёй 15.3 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которой блокировка предусмотрена, в том числе, за размещение «недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений».
Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность изданий Bellingcat и The Insider.
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