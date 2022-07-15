Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания The Insider*

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания The Insider (признано в РФ иноагентом). Соответствующая информация содержится в реестре ведомства.

Роскомнадзор ограничил доступ к фотобанку Depositphotos

Ограничение введено по требованию Генпрокуратуры РФ в соответствии со статьёй 15.3 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которой блокировка предусмотрена, в том числе, за размещение «недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений».

Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность изданий Bellingcat и The Insider.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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