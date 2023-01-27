В России заблокировали сайты ЦРУ и ФБР

По данным портала, доступ к сайтам cia.gov, fbi.gov и rewardsforjustice.net в РФ ограничен. По чьему требованию заблокированы ресурсы, не уточняется.

В августе прошлого года Роскомнадзор ограничил доступ к порталу Госдепа ShareAmerica. Меры были приняты по решению Генпрокуратуры РФ.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что в 2022 году было удалено либо заблокировано 11 900 мошеннических сайтов.

