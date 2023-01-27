В России заблокировали сайты ЦРУ и ФБР

Сайты Центрального разведывательного управления (ЦРУ), Федерального бюро расследований (ФБР) США, а также платформа Госдепартамента по борьбе с терроризмом и контрразведке заблокированы в России, следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к интернет-ресурсам.

В Роскомнадзоре заявили об отсутствии оснований для разблокировки Twitter

По данным портала, доступ к сайтам cia.gov, fbi.gov и rewardsforjustice.net в РФ ограничен. По чьему требованию заблокированы ресурсы, не уточняется.

В августе прошлого года Роскомнадзор ограничил доступ к порталу Госдепа ShareAmerica. Меры были приняты по решению Генпрокуратуры РФ.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что в 2022 году было удалено либо заблокировано 11 900 мошеннических сайтов.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЦРУФБРИнтернетБлокировка СайтовРоскомнадзор
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