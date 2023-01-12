Почти 12 тысяч мошеннических сайтов заблокировали в России в 2022 году

Злоумышленники чаще всего подделывают сайты финансовых организаций или интернет-магазинов, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

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В сообщении говорится, что в основном подобные ресурсы создаются для кражи денег или персональных данных.

«Доступ к таким площадкам ограничивается по требованию профильных органов или по решению суда. В 2022 году удалено либо заблокировано 11 900 мошеннических сайтов», - уточнили в Роскомнадзоре.

Ранее на хакерских сайтах появилась база данных с адресами электронной почты 235 млн пользователей соцсети Twitter, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Angel Herrero de Frutos
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