Почти 12 тысяч мошеннических сайтов заблокировали в России в 2022 году
Злоумышленники чаще всего подделывают сайты финансовых организаций или интернет-магазинов, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.
В сообщении говорится, что в основном подобные ресурсы создаются для кражи денег или персональных данных.
«Доступ к таким площадкам ограничивается по требованию профильных органов или по решению суда. В 2022 году удалено либо заблокировано 11 900 мошеннических сайтов», - уточнили в Роскомнадзоре.
Ранее на хакерских сайтах появилась база данных с адресами электронной почты 235 млн пользователей соцсети Twitter, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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