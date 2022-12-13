В Роскомнадзоре заявили об отсутствии оснований для разблокировки Twitter

В ведомстве отметили, что соответствующий запрос от депутата Госдумы от «Новых людей» Антона Ткачева не поступал.

«Оснований для разблокировки упомянутого ресурса нет. Указанный запрос не поступал», — заявили в Роскомнадзоре.

Ранее Ткачёв направил запрос главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой провести проверку компании Twitter по вопросу снятия блокировки, сообщает RT.

