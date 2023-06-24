В России заблокировали сайты изданий Пригожина

В России по требованию Генпрокуратуры заблокировали сайты изданий основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

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В частности, заблокированы интернет-порталы «РИА ФАН», «Народные новости» и другие ресурсы медиагруппы «Патриот», принадлежащей бизнесмену. Целью блокировки является недопущения распространения призывов к мятежу.

Ранее днем Роскомнадзор объяснил блокировку группы ЧВК «Вагнер» во «ВКонтакте», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:Евгений ПригожинБлокировка Сайтов

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