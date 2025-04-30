США ждут ответа Киева для финализации сделки по ресурсам

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов подписать с Украиной соглашение о сотрудничестве в сфере критически важных ресурсов уже сегодня, при условии, что украинская сторона не будет затягивать с решением.

Выступая на заседании администрации президента Дональда Трампа, Бессент отметил, что Соединенные Штаты подготовлены к заключению сделки, однако Киев накануне вечером внес в текст документа ряд новых предложений. По словам министра, американская сторона надеется, что эти изменения будут оперативно пересмотрены.