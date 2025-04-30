США ждут ответа Киева для финализации сделки по ресурсам
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов подписать с Украиной соглашение о сотрудничестве в сфере критически важных ресурсов уже сегодня, при условии, что украинская сторона не будет затягивать с решением.
Выступая на заседании администрации президента Дональда Трампа, Бессент отметил, что Соединенные Штаты подготовлены к заключению сделки, однако Киев накануне вечером внес в текст документа ряд новых предложений. По словам министра, американская сторона надеется, что эти изменения будут оперативно пересмотрены.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что переговоры между двумя странами затянулись из-за попыток Украины пересмотреть ранее согласованные условия.
Источники издания также утверждают, что делегация США предложила украинским представителям либо подписать согласованный документ, либо прекратить участие в переговорах, передает «Радиоточка НСН».
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