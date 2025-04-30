Путин поблагодарил россиян за доверие в новом документальном фильме

Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за доверие, которое они ему оказывают. По его словам, это доверие для него очень важно.

Он отметил, что без этого доверия невозможно ни жить, ни работать. Это признание Путин сделал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

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Кадры с этим высказыванием войдут в новый документальный фильм о президенте.

Фильм будет показан на телеканале «Россия 1» 4 мая, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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