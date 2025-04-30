Гуцул обвинила молдавские СМИ в предвзятом освещении судебного разбирательства
Башкан Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что провластные молдавские СМИ предвзято освещают судебный процесс в отношении нее и игнорируют факты, подтверждающие ее невиновность. Соответствующее заявление она сделала в комментарии для газеты «Известия» после очередного заседания суда.
По словам Гуцул, в течение года ни один журналист не осветил доводы защиты, и это, по ее мнению, нарушает принципы объективной журналистики. Она подчеркнула, что все СМИ должны работать в рамках закона и не пользоваться преференциями.
Гуцул также прокомментировала допрос свидетелей, заявив, что все они давали показания по делу партии «Шор» и не имели с ней личных контактов. Она добавила, что одна из свидетельниц ошибочно утверждала, будто видела ее на протестах, однако, по словам Гуцул, она в подобных акциях участия не принимала.
После завершения заседания башкан выступила перед сторонниками на митинге, поблагодарила их за поддержку и поздравила с наступающими майскими праздниками, передает «Радиоточка НСН».
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