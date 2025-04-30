Гуцул обвинила молдавские СМИ в предвзятом освещении судебного разбирательства

Башкан Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что провластные молдавские СМИ предвзято освещают судебный процесс в отношении нее и игнорируют факты, подтверждающие ее невиновность. Соответствующее заявление она сделала в комментарии для газеты «Известия» после очередного заседания суда.

По словам Гуцул, в течение года ни один журналист не осветил доводы защиты, и это, по ее мнению, нарушает принципы объективной журналистики. Она подчеркнула, что все СМИ должны работать в рамках закона и не пользоваться преференциями.