Женщина родила мальчика в метро на станции «Чистые пруды» в Москве

На станции московского метро «Чистые пруды» пассажирка родила ребенка прямо на платформе. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

По данным ведомства, роды начались внезапно и стремительно — у женщины уже шел второй период, когда помощь ей оказала случайная пассажирка. Ею оказалась ординатор и будущий акушер-гинеколог, которая без колебаний приняла роды на месте. Другие очевидцы вызвали скорую помощь, которая прибыла в кратчайшие сроки.

Жительница Петербурга родила мальчика на платформе в метро

Фельдшеры осмотрели роженицу и новорожденного, после чего переложили их на носилки и доставили в родильное отделение городской больницы имени Баумана.

Мальчик родился с весом 3,4 килограмма. По данным департамента, состояние матери и ребенка оценивается как удовлетворительное — оба находятся под наблюдением врачей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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