Женщина родила мальчика в метро на станции «Чистые пруды» в Москве

Фельдшеры осмотрели роженицу и новорожденного, после чего переложили их на носилки и доставили в родильное отделение городской больницы имени Баумана.

Мальчик родился с весом 3,4 килограмма. По данным департамента, состояние матери и ребенка оценивается как удовлетворительное — оба находятся под наблюдением врачей, передает «Радиоточка НСН».

