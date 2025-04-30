Карлсон допустил причастность Украины к покушениям на Трампа
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что украинские власти могут быть связаны с попытками покушения на президента США Дональда Трампа. Об этом он сказал в интервью Мегин Келли.
По его словам, определенные группы в руководстве Украины могут быть причастны к атакам против ряда людей, включая Трампа. Карлсон указал, что действия Киева, по его мнению, «совершенно очевидно» связаны с нападением, произошедшим на гольф-площадке во Флориде.
Он также напомнил, что фигурантами украинских спецопераций могли быть и другие лица. Карлсон не привел конкретных доказательств, но заявил, что у него есть основания для таких выводов.
На Трампа дважды пытались совершить покушение в 2024 году. Первая атака произошла в июле на митинге в Пенсильвании — тогда еще кандидат в президенты получил ранение, один из присутствующих погиб. Вторая попытка была предпринята в сентябре у гольф-клуба во Флориде. Предполагаемый нападавший Райан Раут, по данным ВСУ, неоднократно пытался вступить в украинские вооруженные силы, передает «Радиоточка НСН».
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