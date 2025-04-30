Американский журналист Такер Карлсон заявил, что украинские власти могут быть связаны с попытками покушения на президента США Дональда Трампа. Об этом он сказал в интервью Мегин Келли.

По его словам, определенные группы в руководстве Украины могут быть причастны к атакам против ряда людей, включая Трампа. Карлсон указал, что действия Киева, по его мнению, «совершенно очевидно» связаны с нападением, произошедшим на гольф-площадке во Флориде.