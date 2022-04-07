В России заблокировали сайт Wonderzine

В сообщении говорится, что ведомство направило руководству сайта уведомление о внесении в реестр сайтов, содержащих информацию, запрещённую к распространению на территории России.

В Telegram-канале Wonderzine отмечается, что формальным поводом для блокировки «стала жалоба Росмолодёжи, потребовавшей удалить с сайта семь текстов об ЛГБТК».

«Роскомнадзор не предоставил нашему изданию времени на выполнение своих требований и автоматически ограничил доступ к сайту», - подчеркнули в Wonderzine.

Действие ведомства в издании назвали «безусловным актом цензуры» и заявили, что намерены обжаловать это решение и продолжить работу.

Ранее Роскомнадзор заблокировал екатеринбургский портал It’s My City из-за недостоверной информации о специальной военной операции России на Украине.

