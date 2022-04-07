Видеохостинг YouTube заблокировал песню «Хотят ли русские войны»
Платформа YouTube заблокировала песню «Хотят ли русские войны» в исполнении Марка Бернеса, сообщает РИА Новости.
В Роскомнадзоре пояснили, что ранее требовали удалить размещённый в комментариях к видео изменённый текст песни, внесённый Минюстом РФ в список экстремистских материалов.
«Вместо удаления отдельного комментария, содержащего экстремистский материал, YouTube ограничил доступ к самой видеозаписи, не содержащей запрещённой информации», - подчеркнули в ведомстве.
Ранее Роскомнадзор заблокировал в РФ сайты, на которых опубликованы эпизоды мультсериала «Масяня».
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