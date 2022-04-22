В России заблокировали сайт видеоигры «S.T.A.L.K.E.R. 2»

Роскомнадзор заблокировал сайт видеоигры «S.T.A.L.K.E.R. 2», соответствующая запись появилась в реестре ведомства.

В России заблокировали сайт Международного французского радио

В документе говорится, что основанием для блокировки стало решение Генпрокуратуры РФ от 18 апреля.

Выход «S.T.A.L.K.E.R. 2» запланирован на конец 2022 года. На сайте игры желающие могли оформить предзаказ, при этом там же было опубликовано обращение к поклонникам игры с критикой происходящего в Украине.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт украинского разработчика «S.T.A.L.K.E.R.» компании GSC Game World.

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