В России заблокировали сайт Международного французского радио

Роскомнадзор заблокировал в России доступ к сайту Международного французского радио (Radio France Internationale, RFI). Соответствующая информация появилась в реестре ведомства.

В России заблокировали сайт Wonderzine

В сообщении регулятора говорится, что ограничение было введено по требованию Генпрокуратуры РФ в соответствии со статьёй 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», то есть за наличие на портале запрещённого в РФ контента.

Ранее Роскомнадзор пригрозил заблокировать видеохостинг YouTube из-за цензуры в отношении российских СМИ, сообщают «Невские новости».

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