В России заблокирован сайт разработчика игры S.T.A.L.K.E.R.

Ранее GSC Game World объявила о приостановке продаж российским пользователям своих игр. Компания отмечала, что физические издания «не будут доступны даже для тех, кто осуществил предзаказ».

На фоне спецоперации на Украине россиян также ограничили в покупке World of Warcraft, Call of Duty, GTA и ряда других известных игр.

Кроме того, студия EA Sports решила удалить из компьютерной игры FIFA сборную России по футболу и все российские клубы. А из игры NHL 22 стерли сборные России и Белоруссии по хоккею.

