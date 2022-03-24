В России заблокирован сайт разработчика игры S.T.A.L.K.E.R.
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту украинского разработчика компьютерных игр GSC Game World, сообщает ТАСС.
Эта студия известна, в частности, разработкой серии шутеров S.T.A.L.K.E.R. и игры «Казаки» (Cossacks).
Ранее GSC Game World объявила о приостановке продаж российским пользователям своих игр. Компания отмечала, что физические издания «не будут доступны даже для тех, кто осуществил предзаказ».
На фоне спецоперации на Украине россиян также ограничили в покупке World of Warcraft, Call of Duty, GTA и ряда других известных игр.
Кроме того, студия EA Sports решила удалить из компьютерной игры FIFA сборную России по футболу и все российские клубы. А из игры NHL 22 стерли сборные России и Белоруссии по хоккею.
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