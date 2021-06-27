В России за сутки зарегистрировано 20 538 случаев коронавируса

Сообщается, что случаи инфицирования фиксируют во всех 85 регионах России.

«За последние сутки в России выявлено 20 538 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,4% не имели клинических проявлений болезни», - отмечают в оперштабе.

Всего в стране выявили 5 451 291 заболевших. За время пандемии количество летальных исходов в России составило 133 282, вылечились от инфекции 4 956 714.

Ранее политолог Марат Баширов высказал уверенность в том, что власти придется узаконить правовые вопросы касаемо вакцинации, которая уже стала обязательной для ряда граждан. Об этом он заявил «Радиоточке НСН».

«Есть правовые лакуны относительно принудительной вакцинации, отстранения работников от исполнения своих обязанностей, которые закреплены в трудовом договоре. Это требует корректировки федерального законодательства. Именно на это обращают внимание в РСПП и Федерации профсоюзов. То есть, это не призыв к вакцинации, это попытка закрыть правовые пробелы. Потому что получается, что работодатель начинает выполнять функции, которые ему несвойственны, они не определены законом. Если работник, который каким-либо образом посчитает, что он лишился своих прав, обратится в суд, то работодатель проиграет. И у работодателя будут проблемы, потому что это будет его решение, а не решение властей. Власть скажет, что их решение было рекомендательным», - объяснил собеседник НСН.

