В России за сутки зафиксировано 4 774 новых случая заражения COVID-19

Число зараженных корнавирусной инфекцией в России выросло до 62 773 человек. За минувшие сутки в нашей стране было зафиксировано 4 774 новых случая заражения COVID-19. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, отмечает RT.

При этом наибольшее число новых случаев COVID-19 было зафиксировано в Москве — 1959, ещё 688 — в Подмосковье. На третьем месте — Санкт-Петербург. Там выявлен 191 инфицированный. Кроме того, в пятёрке оказались Мурманская область и Ямало-Ненецкий АО, пишет Свободная пресса.