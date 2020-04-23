В России за сутки зафиксировано 4 774 новых случая заражения COVID-19
Число зараженных корнавирусной инфекцией в России выросло до 62 773 человек. За минувшие сутки в нашей стране было зафиксировано 4 774 новых случая заражения COVID-19. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, отмечает RT.
При этом наибольшее число новых случаев COVID-19 было зафиксировано в Москве — 1959, ещё 688 — в Подмосковье. На третьем месте — Санкт-Петербург. Там выявлен 191 инфицированный. Кроме того, в пятёрке оказались Мурманская область и Ямало-Ненецкий АО, пишет Свободная пресса.
Ранее НСН писала, что Геннадий Онищенко счёл смягчение режима самоизоляции в отдельных регионах России возможным. По мнению бывшего главного санитарного врача России, это не приведет к дальнейшему распространению инфекции. Он подчеркнул, что в такой большой стране, как Россия, не может быть единого плато и одинакового течения заболеваемости COVID-19.
В частности, Геннадий Онищенко допускает возможность открытия парикмахерских и салонов красоты в тех регионах, где это позволяет сделать эпидемиологическая ситуация.
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Заразились
62 773+4 774 / сут.
Умерли
555+42 / сут.
Выздоровели
4 891+471 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru