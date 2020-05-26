В России за сутки выздоровело более 12 тысяч пациентов с COVID-19

За минувшие сутки в России после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выписаны рекордные 12 331 человек. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. В общей сложности в нашей стране выздоровели 131 129 человек.

В частности, в Москве выписаны 8 033 человека, в Дагестане - 456, а в Подмосковье – 244.

При этом, число случаев COVID-19 в России за прошедшие сутки выросло на 8 915. Таким образом число инфицированных в стране составило 362 342 человека, отмечает RT.

Наибольшее число новых случаев коронавируса было зафиксировано в Москве — 2830, ещё 817 — в Подмосковье. На третьем месте — Санкт-Петербург, где зафиксировали 363 случая. Также в пятёрке Нижегородская область с 228 случаями и Свердловская область с 207, отмечает Свободная пресса.