В России за сутки выздоровело более 12 тысяч пациентов с COVID-19
За минувшие сутки в России после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выписаны рекордные 12 331 человек. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. В общей сложности в нашей стране выздоровели 131 129 человек.
В частности, в Москве выписаны 8 033 человека, в Дагестане - 456, а в Подмосковье – 244.
При этом, число случаев COVID-19 в России за прошедшие сутки выросло на 8 915. Таким образом число инфицированных в стране составило 362 342 человека, отмечает RT.
Наибольшее число новых случаев коронавируса было зафиксировано в Москве — 2830, ещё 817 — в Подмосковье. На третьем месте — Санкт-Петербург, где зафиксировали 363 случая. Также в пятёрке Нижегородская область с 228 случаями и Свердловская область с 207, отмечает Свободная пресса.
Ранее НСН писала, что клинические испытания вакцины от новой коронавирусной инфекции в России планируется начать с конца июня. Как сообщает ТАСС, об этом заявил гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.
По его словам, испытания начнутся с 29 июня - после подтверждения безопасности применения препарата на животных, а также получения результатов специфической активности, подчеркивает Газета.ру.
Максютов также отметил, что в настоящий момент продолжается подготовка к массовому производству вакцины. Он подчеркнул, что вакцинация может стать обязательной, «если коронавирус будет постоянно циркулировать».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru