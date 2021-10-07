В России за сутки выявили максимум новых случаев COVID-19 с начала года

За минувшие сутки в России выявили 27 550 новых случаев заражение коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Там подчеркнули, что этот показатель стал максимальным с 31 декабря 2020 года – тогда в стране было зафиксировано 27 747 новых случаев заражения.

С учётом тих данных, в нашей стране с начала эпидемии выявили 7 690 110 случаев инфицирования, сообщает RT.