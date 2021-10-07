В России за сутки выявили максимум новых случаев COVID-19 с начала года
За минувшие сутки в России выявили 27 550 новых случаев заражение коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Там подчеркнули, что этот показатель стал максимальным с 31 декабря 2020 года – тогда в стране было зафиксировано 27 747 новых случаев заражения.
С учётом тих данных, в нашей стране с начала эпидемии выявили 7 690 110 случаев инфицирования, сообщает RT.
Коронавирус продолжит мутировать, но может преподнести миру новый штамм как через год, так и через десять лет, заявила врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«То, что это будет последней мутацией вируса, точно нет, вирусы все равно будут мутировать, поскольку есть природные очаги этих вирусов. В условиях вакцинации населения этот штамм станет последним, если будет привито 80% населения в мире. А есть страны третьего мира, которые в принципе не вакцинировались, есть страны, которые отказались от вакцинации», - отметила Скорпилева.
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