В России за сутки выявили 9 429 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в России диагностировали 9 429 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб по борьбе с заболеванием.

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При этом вылечились 6 756 россиян, а умерли 330 граждан. Сейчас в стране болеют 268 547 жителей. Всего с начала пандемии в России выявили 5 135 866 случаев ковида. Из них вылечились 4 743 202 человека, а умерли 124 117 россиян.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов рассказал «Радиоточке НСН», что российская вакцина эффективна против индийского штамма коронавируса. Он отметил, что эксперты знали о новых генетических вариантах вируса задолго до того, как об этом рассказали СМИ.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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