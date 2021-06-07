В России за сутки выявили 9 429 новых случаев COVID-19
За прошедшие сутки в России диагностировали 9 429 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб по борьбе с заболеванием.
При этом вылечились 6 756 россиян, а умерли 330 граждан. Сейчас в стране болеют 268 547 жителей. Всего с начала пандемии в России выявили 5 135 866 случаев ковида. Из них вылечились 4 743 202 человека, а умерли 124 117 россиян.
Ранее вирусолог Михаил Щелканов рассказал «Радиоточке НСН», что российская вакцина эффективна против индийского штамма коронавируса. Он отметил, что эксперты знали о новых генетических вариантах вируса задолго до того, как об этом рассказали СМИ.
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Заразились
5,1 млн+9 429 / сут.
Умерли
124 тыс.+330 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+6 756 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru