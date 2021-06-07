В России за сутки выявили 9 429 новых случаев COVID-19

При этом вылечились 6 756 россиян, а умерли 330 граждан. Сейчас в стране болеют 268 547 жителей. Всего с начала пандемии в России выявили 5 135 866 случаев ковида. Из них вылечились 4 743 202 человека, а умерли 124 117 россиян.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов рассказал «Радиоточке НСН», что российская вакцина эффективна против индийского штамма коронавируса. Он отметил, что эксперты знали о новых генетических вариантах вируса задолго до того, как об этом рассказали СМИ.

