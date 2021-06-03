«Тройной эффект». Вирусолог оценил нововведения по COVID-19 на «НАШЕСТВИИ»

«Я положительно оцениваю такое решение. Во-первых, людям нельзя все время все запрещать. Во-вторых, люди собираются на открытом воздухе, где опасность передачи вируса меньше. Он передается в закрытых помещениях, где много людей и неважная вентиляция. Плюс таким образом будет дополнительное стимулирование к вакцинированию. Нельзя ее делать принудительно, но стимулировать тех, кто вакцинировался, - это разумный шаг», - сказал Аграновский.

Ранее сообщалось, что оргкомитет «НАШЕСТВИЯ» начинает комплекс мероприятий по обеспечению безопасности гостей фестиваля, который в этом году пройдет с 30 июля по 1 августа в подмосковном Серпухове.

«Мы, как организаторы, хотим не просто любой ценой провести фестиваль в 2021 году, но и сделать его максимально безопасным для зрителей и наших артистов. Приглашение зрителей с отрицательным ПЦР или сертификатом о вакцинации – лишь одна из мер, которая поможет нам решить эту важнейшую задачу. Мы намерены оперативно и эффективно решать все вопросы по обеспечению профилактических мер на площадке в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. «НАШЕСТВИЕ» станет территорией, свободной от COVID», - заявила управляющая фестивалем Евгения Киселева.