«Тройной эффект». Вирусолог оценил нововведения по COVID-19 на «НАШЕСТВИИ»

Алексей Аграновский заявил НСН, что нельзя делать вакцинацию принудительной, но меры организаторов «НАШЕСТВИЯ» позволят ее стимулировать.

Вирусолог Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» нашел сразу несколько положительных эффектов в решении организаторов фестиваля «НАШЕСТВИЕ» ввести дополнительные меры по борьбе с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что «НАШЕСТВИЕ» станет первым open-air в стране, который обеспечит своим гостям повышенные меры безопасности. Вход на фестиваль будет осуществляться при наличии сертификата о вакцинации либо отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

«НАШЕСТВИЕ» станет свободным от COVID-19

«Я положительно оцениваю такое решение. Во-первых, людям нельзя все время все запрещать. Во-вторых, люди собираются на открытом воздухе, где опасность передачи вируса меньше. Он передается в закрытых помещениях, где много людей и неважная вентиляция. Плюс таким образом будет дополнительное стимулирование к вакцинированию. Нельзя ее делать принудительно, но стимулировать тех, кто вакцинировался, - это разумный шаг», - сказал Аграновский.

Ранее сообщалось, что оргкомитет «НАШЕСТВИЯ» начинает комплекс мероприятий по обеспечению безопасности гостей фестиваля, который в этом году пройдет с 30 июля по 1 августа в подмосковном Серпухове.

«Мы, как организаторы, хотим не просто любой ценой провести фестиваль в 2021 году, но и сделать его максимально безопасным для зрителей и наших артистов. Приглашение зрителей с отрицательным ПЦР или сертификатом о вакцинации – лишь одна из мер, которая поможет нам решить эту важнейшую задачу. Мы намерены оперативно и эффективно решать все вопросы по обеспечению профилактических мер на площадке в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. «НАШЕСТВИЕ» станет территорией, свободной от COVID», - заявила управляющая фестивалем Евгения Киселева.

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За три дня на двух фестивальных сценах выступят более 80 артистов, среди которых Сплин, Машина времени, Алиса, Lumen, Крематорий, Мельница, Несчастный случай, Animal ДжаZ, Louna, СерьГа, НАИВ, Слот и другие. Главным хедлайнером третьего дня станут Диана Арбенина и группа «Ночные Снайперы», шоу которых закроет «НАШЕСТВИЕ-2021».

Фестиваль проходит при поддержке правительства Московской области в рамках программы «Лето в Подмосковье». Подробности программы «COVID-безопасности» фестиваля будут опубликованы на сайте.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:КоронавирусНашествие
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