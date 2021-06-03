«Тройной эффект». Вирусолог оценил нововведения по COVID-19 на «НАШЕСТВИИ»
Алексей Аграновский заявил НСН, что нельзя делать вакцинацию принудительной, но меры организаторов «НАШЕСТВИЯ» позволят ее стимулировать.
Вирусолог Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» нашел сразу несколько положительных эффектов в решении организаторов фестиваля «НАШЕСТВИЕ» ввести дополнительные меры по борьбе с коронавирусом.
Ранее сообщалось, что «НАШЕСТВИЕ» станет первым open-air в стране, который обеспечит своим гостям повышенные меры безопасности. Вход на фестиваль будет осуществляться при наличии сертификата о вакцинации либо отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.
«Я положительно оцениваю такое решение. Во-первых, людям нельзя все время все запрещать. Во-вторых, люди собираются на открытом воздухе, где опасность передачи вируса меньше. Он передается в закрытых помещениях, где много людей и неважная вентиляция. Плюс таким образом будет дополнительное стимулирование к вакцинированию. Нельзя ее делать принудительно, но стимулировать тех, кто вакцинировался, - это разумный шаг», - сказал Аграновский.
Ранее сообщалось, что оргкомитет «НАШЕСТВИЯ» начинает комплекс мероприятий по обеспечению безопасности гостей фестиваля, который в этом году пройдет с 30 июля по 1 августа в подмосковном Серпухове.
«Мы, как организаторы, хотим не просто любой ценой провести фестиваль в 2021 году, но и сделать его максимально безопасным для зрителей и наших артистов. Приглашение зрителей с отрицательным ПЦР или сертификатом о вакцинации – лишь одна из мер, которая поможет нам решить эту важнейшую задачу. Мы намерены оперативно и эффективно решать все вопросы по обеспечению профилактических мер на площадке в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. «НАШЕСТВИЕ» станет территорией, свободной от COVID», - заявила управляющая фестивалем Евгения Киселева.
За три дня на двух фестивальных сценах выступят более 80 артистов, среди которых Сплин, Машина времени, Алиса, Lumen, Крематорий, Мельница, Несчастный случай, Animal ДжаZ, Louna, СерьГа, НАИВ, Слот и другие. Главным хедлайнером третьего дня станут Диана Арбенина и группа «Ночные Снайперы», шоу которых закроет «НАШЕСТВИЕ-2021».
Фестиваль проходит при поддержке правительства Московской области в рамках программы «Лето в Подмосковье». Подробности программы «COVID-безопасности» фестиваля будут опубликованы на сайте.
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