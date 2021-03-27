В России за сутки выявили 8 885 новых случаев инфицирования коронавируса
В России за прошедшие сутки зафиксировали 8 885 новых фактов заражения CОVID-19. За время эпидемии в стране выявили 4 510 744 заразившихся новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«За последние сутки в России выявлено 8 885 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,9% не имели клинических проявлений болезни», - сообщает федеральный штаб по борьбе с заболеванием.
В стране за минувшие сутки погибли 387 человек с COVID-19, с начала пандемии —97 404.
За истекшие сутки из больниц после лечения коронавирусной инфекции выписались 10 337 человек. Всего после COVID-19 выздоровели 4 130 498 россиян.
Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный рассказал НСН, что мировому сообществу нужно бороться с пандемией всем вместе, а не создавать друг другу барьеры.
«Пока что европейский рынок для российской вакцины практически весь закрыт. Дальнейшее затягивание процесса регистрации нашего препарата может быть объяснено политическими мотивами. На мой взгляд, это путь в никуда. Не нужно пытаться изолироваться на уровне отдельной страны или континента, Евросоюза и чего угодно. Это общая беда и отсидеться в тихой гавани не получится. Необходимо взаимное признание эффективных вакцин», - объяснил он.
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Заразились
4,5 млн+8 885 / сут.
Умерли
97 404+387 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+10 337 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru