В России за сутки выявили 8 832 новых случая COVID-19

При этом вылечились 9 020 россиян, а умерли 394 гражданина. Сейчас в стране болеют 265 383 жителя. Больше всего зараженных в Москве — 98 819, на втором месте по активным случаям Московская область, в которой 42 620 случаев болезни. Третье место занимает Санкт-Петербург с 19 383 гражданами на лечении.

Всего с начала пандемии в России выявили 5 090 249 случаев ковида. Из них вылечились 4 702 599 человек, а умерли 122 267 россиян.

