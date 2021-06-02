В России за сутки выявили 8 832 новых случая COVID-19
За прошедшие сутки в России диагностировали 8 832 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб по борьбе с заболеванием.
При этом вылечились 9 020 россиян, а умерли 394 гражданина. Сейчас в стране болеют 265 383 жителя. Больше всего зараженных в Москве — 98 819, на втором месте по активным случаям Московская область, в которой 42 620 случаев болезни. Третье место занимает Санкт-Петербург с 19 383 гражданами на лечении.
Всего с начала пандемии в России выявили 5 090 249 случаев ковида. Из них вылечились 4 702 599 человек, а умерли 122 267 россиян.
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5,1 млн+9 500 / сут.
Умерли
122 тыс.+372 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru