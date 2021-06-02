В России зарегистрировали лекарство от пневмонии при коронавирусе
Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) сообщило о регистрации в стране ингаляционного препарата «Лейтрагин» для лечения и профилактики пневмонии, которая осложняет протекание коронавирусной инфекции.
Препарат зарегистрировал Минздрав РФ. Патент на разработку «Лейтрагина» центр биомедицинских технологий ФМБА получил в августе 2020 года. Лекарство способно предотвратить или смягчить осложнения от ковида.
Ранее в России зарегистрировали четвертую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Эффективность однокомпонентного препарата выше, чем у многих двухкомпонентных вакцин - он составила 79,4% с 28-го дня после укола. При этом отмечается, что новая вакцина эффективна и против всех новых штаммов COVID-19.
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