В России зарегистрировали лекарство от пневмонии при коронавирусе

Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) сообщило о регистрации в стране ингаляционного препарата «Лейтрагин» для лечения и профилактики пневмонии, которая осложняет протекание коронавирусной инфекции.

Вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в Никарагуа

Препарат зарегистрировал Минздрав РФ. Патент на разработку «Лейтрагина» центр биомедицинских технологий ФМБА получил в августе 2020 года. Лекарство способно предотвратить или смягчить осложнения от ковида.

Ранее в России зарегистрировали четвертую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Эффективность однокомпонентного препарата выше, чем у многих двухкомпонентных вакцин - он составила 79,4% с 28-го дня после укола. При этом отмечается, что новая вакцина эффективна и против всех новых штаммов COVID-19.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусЛекарстваРоссия
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