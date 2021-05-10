В России за сутки выявили 8 419 новых случаев коронавируса

При этом вылечились 7 517 россиян, а умерли 334 человека. Сейчас в стране болеют 270 804 жителя. Больше всего зараженных в Москве — 88 875, на втором месте по активным случаям Московская область, в которой 40 015 случаев болезни. Третье место занимает Санкт-Петербург с 26 130 гражданами на лечении.

Всего с начала пандемии в России выявили 4 880 262 случая ковида. Из них вылечились 4 496 132 человека, а умерли 113 326 россиян.

